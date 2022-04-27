اٍنطلاق أعمال الدورة السادسة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال

انطلقت اليوم أعمال الدورة السادسة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بحضور المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي وذلك في مبنى الاتحاد بدمشق.

وناقش المشاركون الواقع الاقتصادي والإنتاجي والخدمي والعمالي والنقابي وخطط تثبيت عمال القطاع الخاص وتقارير المكتب التنفيذي للاتحاد والاتحادات المهنية واتحادات عمال المحافظات المقدمة للمجلس ونتائج المؤتمرات النقابية السنوية للعام الحالي.

وحول إنجازات الاتحاد خلال الفترة الماضية بين رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري في كلمة له أن أهم تلك الإنجازات إحداث نقابة البحارة للعاملين في أعالي البحار مقرها طرطوس وتجديد العقد الموقع بين الاتحاد العام والمؤسسة العامة للتأمين الصحي والمصادقة على 23 مشروعاً استثمارياً في المحافظات.

ولفت القادري إلى أن الإنجازات تضمنت أيضاً إطلاق الدورات التعليمية المجانية لأبناء الطبقة العاملة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة واستفاد منها 20 ألف طالب وطالبة وتكثيف الدورات للمرأة الريفية في المحافظات لإقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر واستفاد منها حتى الآن 4 آلاف سيدة.

ٍٍوحضر الافتتاح عضوا القيادة المركزية لحزب البعث محمد شعبان عزوز وعمار السباعي.