سورية تعترض على إجراءات تعليق عضوية روسيا في منظمة السياحة العالمية

بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني، بدأت اليوم في مدريد اجتماعات الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية.

وشهدت أعمال الجلسة الأولى نقاشات حادة حول الموضوع الأساسي بمقترح المجموعة الغربية برئاسة فرنسا بهدف تعليق عضوية روسيا الاتحادية في المنظمة حيث قام الوفد الروسي في بداية الجلسة بإعلان موقف بلاده بالانسحاب من منظمة السياحة العالمية وذلك رداً على استهداف بلاده والنيل من دورها المهم على المستوى العالمي، ورداً على محاولات تسييس أعمال المنظمة والخرق الواضح لميثاق تأسيسها.

وكان أول المتحدثين الوفد السوري حيث قدم وزير السياحة مداخلته بالاعتراض على إجراءات تعليق عضوية روسيا الاتحادية، مؤكداً خلالها على الموقف السوري الثابت والداعم لروسيا الاتحادية والاعتراض على عقد هذه الجلسة الاستثنائية وعلى مشروع القرار الغربي المقدم من فرنسا وعلى تسييس أعمال المنظمة.

وكان أبرز الدول المعارضة لقرار تعليق عضوية روسيا “سورية- الصين- السعودية- الجزائر- بلاروسيا”.