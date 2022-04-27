“قسد” الانفصالية تختطف عددا من المواطنين في الرقة

شنت ميليشيا “قسد” الانفصالية حملة مداهمات اختطفت خلالها عدداً من الأشخاص بينهم أفراد أسرة كاملة بريف الرقة الغربي ومنعت مدرسين من ممارسة عملهم في مدينة الطبقة.

وذكرت مصادر محلية أن “ست سيارات عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” الانفصالية طوقت قرية اليمامة شمال غربي مدينة الرقة واختطفت أفراد أسرة بكاملها بذريعة مقاومة مسلحي الميليشيا واقتادتهم إلى جهة مجهولة”.

وفي قرية حزيمة شمال الرقة أشارت المصادر إلى أن الميليشيا خطفت ثلاثة أشخاص واقتادتهم مكبلين إلى أحد مقراتها القريبة.

إلى ذلك لفتت مصادر من مدينة الطبقة بالريف الغربي إلى أن “ما يسمى لجنة التربية والتعليم التابعة للميليشيا منعت عدداً من المعلمين الذين خرجوا بمظاهرات ضدها من ممارسة عملهم في مدارس المدينة”.