لاستمرار تقديم الخدمات خلال عطلة العيد.. تدابير عدة لصحة درعا

اتخذت مديرية صحة درعا إجراءات وتدابير عدة لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

وبحسب ما نقلت وكالة سانا عن مدير الصحة، الدكتور أشرف برمو، فإن المديرية نظمت المناوبات في المشافي العامة على مدار الـ 24 ساعة، بما يحقق تغطية كل الأمراض التنفسية والحالات المرضية والتسممات والحوادث العادية والطارئة بالخدمات الطبية اللازمة كما وفرت متطلبات الإسعاف من تجهيزات وأدوية.

كما أضاف بأن المديرية قامت بتسمية فريق تقص وبائي للعمل خلال عطلة العيد بشكل منظم لمراقبة المطاعم والمقاهي ومنع بيع المشروبات غير المصنعة آلياً من قبل الباعة الجوالين ومراقبة مياه الشرب للتأكد من وجود الكلور وأخذ العينات للفحص الجرثومي عند الاشتباه بالتلوث.