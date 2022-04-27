مالي تتهم الجيش الفرنسي بـ”التجسس وأعمال تخريب”

ذكرت سلطات مالي أن الجيش الفرنسي يقوم بالتجسس وارتكاب أعمال تخريب بعدما استخدم طائرة مسيرة لتصوير مقطع فيديو عن قاعدة عسكرية للجيش المالي.

المجلس العسكري الحاكم في باماكو أصدر بيانا، نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، وجاء فيه بأن السلطات لاحظت منذ بداية العام أكثر من 50 حالة انتهاك متعمدة للمجال الجوي المالي من قبل طائرات أجنبية، خصوصاً طائرات تابعة للقوات الفرنسية.

ولفت البيان إلى أن واحدة من أحدث حالات انتهاك المجال الجوي المالي كانت الوجود غير القانوني لطائرة مسيرة تابعة لهذه القوات في الـ 20 من نيسان الجاري فوق قاعدة غوسي.

وبالإضافة للتجسس، أشار المجلس إلى أن القوات الفرنسية كانت مذنبة بأعمال تخريب بنشرها صوراً كاذبة ملفقة لاتهام جنود ماليين بارتكاب جرائم قتل مدنيين.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الفرنسي أعاد في الـ 19 من نيسان الجاري قاعدة غوسي العسكرية للجيش المالي، وبعدها بأيام ذكرت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية أنه تم العثور على جثث في حالة تحلل متقدم في مقبرة جماعية ليست بعيدة عن المعسكر الذي كانت تشغله سابقاً قوة برخان الفرنسية.