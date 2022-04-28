الكرامة والجيش يتنافسان لحجز بطاقة التأهل لدور الكبار

باتت البطاقة الرابعة والأخيرة للتأهل لدور الفاينال فور من دوري سلة المحترفين للرجال محصورة بين الكرامة (حامل اللقب) والجيش خاصة بعد تأهل الجلاء مساء أمس عندما فاز على الوثبة في حلب بنتيجة (79-57) وسبق للوحدة وأهلي حلب أن تأهلا للدور ذاته.

وغد (الجمعة) سيعرف هوية المتأهل حيث سيلتقي في صالة غزوان أبو زيد في حمص الكرامة مع الجيش الساعة العاشرة والنصف مساءً في لقاء يحمل عنوان (كسر عضم) والفائز سيتأهل لدور الكبار.

الكرامة يملك 34 نقطة وفي حال فوزه سيصبح رصيده 36 نقطة ويتبقى له مباراة مع جاره الوثبة يوم الجمعة المقبل وفوزه بها يرفع رصيده لـ38 ويحتل المركز الثالث ويتراجع الجلاء للرابع، وفي حال خسارته (مع الوثبة) يحتل المركز الرابع برصيد 37 نقطة، وهو يعول كثيرا على نجومه للفوز غدا لكي يدخل دور الكبار للمنافسة على اللقب الذي توج به الموسم الماضي.

وما قيل عن الكرامة ينطبق بنسبة كبيرة على الجيش الذي يلعب آخر مباراة له هذا الموسم وفوزه غد يؤهله كثالث الترتيب برصيد 38 نقطة وبالتالي سيجرد الكرامة من لقبه، أما في حال خسارته فسيودع الدوري، لذلك هو بحاجة لخبرة رامي مرجانة (أفضل لاعبي الدوري هذا الموسم) ولعل عودة المدرب خالد أبو طوق أعطت الفريق جرعة وتفاؤل للمنافسة على اللقب، لكن عليه أولاً أن يتجاوز الكرامة غدا.

مدرب الجيش خالد أبو طوق أكد لـ”البعث ميديا” على أهمية المباراة بالنسبة لفريقه الذي سيلعب حاملاً شعار “أكون أو لا أكون” فالفوز وحده هو الذي يؤهلنا دون أي تعقيدات أخرى، مضيفاً رغم قوة الكرامة على أرضه وبين جماهيره وامتلاكه لاعبين من طراز جيد إلا أنه لدي ثقة كبيرة بلاعبي الفريق، وأنا متفائل بتحقيق نتيجة إيجابية.

البعث ميديا – عماد درويش