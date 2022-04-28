المهندس عرنوس: لدينا مخزون من المشتقات النفطية واحتياطي كاف من القمح

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أنه لدينا مخزون من المشتقات النفطية مشيراً إلى أن سفينة تحمل مليون برميل نفط رست اليوم في بانياس.

وأوضح المهندس عرنوس خلال الدورة السادسة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال أنه لدينا احتياطي كاف من القمح لحين بدء الموسم الجديد.

وأشار إلى أن موضوع الكهرباء سيكون أفضل في المستقبل القريب بعد دخول محطات جديدة في الخدمة.

وبشأن النقل لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن مئة باص للنقل قيد الاستلام كما يوجد500 باص تم التعاقد عليها.

يتبع..