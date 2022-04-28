تداولات شهر آذار في بورصة دمشق

بلغ حجم التداول مع الصفقات الضخمة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال شهر آذار من عام 2022 ما يقارب 6.3 مليون سهم بقيمة إجمالية مقدارها 11 مليار ليرة سورية موزعة 2،974 صفقة مقارنة مع حجم تداول 4 مليون سهم، وبقيمة إجمالية مقدارها 7 مليار موزعة على 5،315 صفقة.

تم تنفيذ 7 صفقات ضخمة بحجم تداول يبلغ 4 مليون وبقيمة إجمالية تقارب 6 مليار وأغلق مؤشر الأسهم المثقل بالقيمة السوقية DWX لشهر آذار 19،471 نقطة منخفضا بحوالي 618 نقطة أي بتغيير بنسبة 3.1%، بينما أغلق مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة DLX على 2،249 نقطة منخفضا 34 نقطة أي بتغيير نسبته ناقص 1،5 ، بلغ متوسط حجم التداول في الجلسة الواحدة ما يقارب 301،5 ألف سهم في الجلسة الواحدة وبمتوسط قيمة تداول حوالي 507،2 مليون في الجلسة الواحدة وذلك على مدى 21 جلسة تداول طلاب مقارنة مع 20جلسة من شهر شباط ومتوسط حجم تداول 190الف سهم في الجلسة الواحدة وبمتوسط قيمة تداول حوالي 345مليون ليرة سورية في الجلسة الواحدة ،تصدر قطاع البنوك المرتبة الأولى بقيمة تداول مقدارها حوالي 8،5 مليار ليرة أي مانسبته 73% من قيمة الإجمالية للتداول خلال آذار.

متابعة: ميادة حسن