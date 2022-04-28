تدمير 3 أوكار لإرهابيي “داعش” في محافظة الأنبار

دمرت القوات العراقية ثلاثة أوكار لتنظيم داعش الإرهابي في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار وذلك في اليوم الخامس من عملية الإرادة الصلبة.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان اليوم “نفذت القطعات الأمنية المشاركة في المرحلة الثانية من عملية الإرادة الصلبة 3 إنزالات جوية في صحراء الرطبة جنوب الطريق السريع ودمرت 3 أوكار لتنظيم داعش الإرهابي”.

وأضاف البيان “عثرت قيادة عمليات ديالى على عبوة ناسفة فيما تمكنت قيادة عمليات صلاح الدين من العثور على مخبأ يحتوى على مواد لوجستية وقذائف هاون”.