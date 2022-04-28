في السوق المحلية..الذهب ينخفض 4آلاف ليرة سورية

انخفض سعر الذهب في السوق المحلية أربعة آلاف ليرة سورية عن السعر الذي سجله أمس.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 202 ألف ليرة سورية وسعر شراء 201500 ليرة، بينما بلغ الغرام من عيار 18 سعر مبيع 173143 ليرة وسعر شراء 172643 ليرة.

وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة عنها ووزعت أرقام هاتف للشكاوي 2248005 أو 0991937718.