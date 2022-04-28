قتلى وجرحى لميليشيا “قسد” في هجومين بريف الرقة

قتل مسلحان على الأقل من ميليشيا “قسد” الانفصالية المرتبطة بالاحتلال الأمريكي وأصيب عدد منها في هجومين استهدفا آلياتها ونقاط انتشارها في الرقة.

وذكرت مصادر محلية أن عنصرين من ميليشيا “قسد” قتلا وأصيب آخرون بهجوم استهدف نقطة لهم قرب ناحية الكرامة بريف الرقة الشرقي.

ولفتت المصادر أيضا إلى أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور سيارة عسكرية تقل مسلحين من ميليشيا “قسد” بالقرب من ما يسمى مكتب العلاقات العسكرية التابع للميليشيا في ضاحية مساكن الأقطان سابقاً شمال الرقة ما أدى إلى وقوعهم بين قتيل ومصاب.