قيادة الحزب في حلب تكرم عدداً من أسر الشهداء

حلب – معن الغادري

تقديراً لعطاءاتهم وتضحياتهم وبمناسبة الشهر الفضيل وعيد الفطر كرمت قيادة الحزب بحلب عدداً من أسر وأهالي الشهداء .

وأشار الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب إلى أن الشهداء ضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن عزة الوطن وكرامته ، وروت دمائهم الطاهرة تراب الوطن وأينعت نصراً مؤزراً ، مبيناً أن حلب الشهباء، عانت من الحصار والإرهاب واستحق أبناءها وشهداءها التكريم ، و مبادلتهم الحب والوفاء والتقدير ، مؤكداً أن سورية بفضل صمود شعبها وتلاحمه مع أبطال الجيش العربي السوري خلف القيادة الحكيمة والشجاعة للرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد ستبقى منيعة على أعدائها وسيبقى عنوانها النصر دائماً .

تصوير – عماد مصطفى