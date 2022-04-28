مشاركة 3409 طالب في أولمبياد الرياضيات والعلوم لعام 2022

أعلنت هيئة التميز والإبداع أن 3409 طلاب من الصفين السابع والثامن في المدارس العامة والخاصة بمختلف المحافظات سيشاركون في الأولمبياد العلمي لليافعين في الرياضيات والعلوم لعام 2022.

وأشارت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن المحطة التنافسية الأولى للمتقدمين ستكون في اختبارات القبول التي ستقام عن بعد خلال الفترة ما بين 8 و13 أيار القادم وعلى النحو التالي اختبار علم الأحياء يومي 8 و9 واختبار الرياضيات يومي 10 و11 واختبار الفيزياء والكيمياء يومي 12 و13 مبينة أن مدة كل اختبار 45 دقيقة ويمكن للمتقدمين المشاركة فيه من منازلهم ويتضمن 18 سؤالاً.

وكانت الهيئة بدأت بقبول طلبات التسجيل لهذا الأولمبياد في الـ 23 من آذار الماضي وحتى الـ 22 من نيسان الجاري.

يذكر أن الهيئة أطلقت الأولمبياد العلمي لليافعين في الرياضيات والعلوم في الرابع عشر من آذار عام 2021 بهدف الاكتشاف المبكر عن مواهب التميز العلمي التخصصي بدءاً من مرحلة التعليم الأساسي وتطوير مهارات اليافعين في الرياضيات والعلوم وتعليمهم مهارة إدارة الأولويات وتنظيم الوقت والمهارات الفكرية والعلمية من خلال حل المشكلات بأسلوب مبتكر وإبداعي.