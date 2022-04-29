بمشاركة شعبية.. مسيرة في دمشق بمناسبة يوم القدس العالمي

دمشق-سانا

تحت عنوان “القدس هي المحور” وبمشاركة شعبية واسعة نظمت في دمشق اليوم مسيرة من مدخل سوق الحميدية باتجاه الجامع الأموي بمناسبة يوم القدس العالمي دعماً للشعب الفلسطيني وصموده في وجه الاعتداءات الصهيونية.

ورفع المشاركون خلال المسيرة التي نظمتها اللجنة الدائمة لإحياء يوم القدس العالمي مجسماً للمسجد الأقصى والأعلام الوطنية لدول محور وفصائل المقاومة ورددوا شعارات تؤكد على استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحتمية الانتصار على العدو الصهيوني وتحرير الأراضي العربية المحتلة.

تلا ذلك عقد مهرجان مركزي بحضور شخصيات رسمية سورية وقيادات أحزاب وفصائل وقوى فلسطينية ورجال دين وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دمشق.

وأكد المشاركون في بيان مشترك تلاه مدير عام مؤسسة القدس الدولية-سورية الدكتور خلف المفتاح أن لا خيار لمواجهة كيان الاحتلال المتغطرس إلا المقاومة بكل أشكالها ودعم الشعب العربي الفلسطيني في كفاحه من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق حريته واستقلاله.

وبين المشاركون أن إعلان يوم القدس العالمي يجعل قضية القدس حاضرة في ضمائر ووعي الملايين في أنحاء العالم ويحول دون طمسها وإخراجها من التداول الذي تسعى إليه سلطات الاحتلال الصهيوني من خلال محو هوية المدينة.

وشدد المشاركون على أن القدس المحتلة هي العاصمة التاريخية والأبدية لفلسطين والتي لن يطويها النسيان وستبقى في الضمائر حتى تستعاد لتكون عاصمة للمحبة والسلام والحرية.

وندد المشاركون بالممارسات الإجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات التهويد الممنهجة التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدينة القدس معبرين عن تقديرهم لمواقف سورية وقيادتها الداعمة للقضية الفلسطينية إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة.

وأشار أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي حسام السمان في كلمة إلى أهمية إحياء مناسبة يوم القدس العالمي لجعلها قضية حاضرة في وجدان وضمير أبناء الأمة مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستبقى دائماً بوصلة الشعب السوري.

بدوره أكد الوزير المفوض في السفارة اليمنية بدمشق رضوان الحيمي موقف اليمن الثابت بالتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتحرير أرضه من رجس الصهاينة مشدداً على ضرورة تضافر الجهود ورفع مستوى التعاون والتنسيق لتحقيق ذلك.

من جهته بين سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق الدكتور مهدي سبحاني أن السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية هو بإنهاء الاحتلال عبر النضال والمقاومة وليس التطبيع والاستسلام مجدداً دعم إيران المطلق لمحور المقاومة والنضال المحق للشعب الفلسطيني ضد كيان الاحتلال.

الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد أكد أن القدس ستبقى هي المحور وبوصلة النضال الوطني والقومي والتحرري وهي اليوم أقرب من أي وقت مضى مشيراً إلى الترابط والتكامل في عمل ودور محور المقاومة الذي أعطى الأمل مجدداً للشعب الفلسطيني ومناضلي فصائل المقاومة الفلسطينية للاستمرار بنهج المقاومة لمواجهة الكيان الصهيوني.

ويتم إحياء يوم القدس العالمي في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان المبارك بجميع أنحاء العالم تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً لمحاولات تهويد المدينة المقدسة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.