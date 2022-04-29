29, 04, 2022 - 8:52 مساءً

تشميع محطة الجلبي للوقود على طريق وإيقاف مخصصاتها نتيجة نقص الكيل بخمس مضخات

حلب-مراسلون ومحافظات 

حلب – معن الغادري
بعد كثرة الشكاوى التي وردت إلى مجلس محافظة حلب حول قيام محطة الجلبي للوقود الواقعة على طريق حلب دمشق ، بالتلاعب بالمضخات واقتطاع من مخصصات المواطنين .
قامت لجنة برئاسة عضو المكتب التنفيذي سمير جعفر ، وعضوية مندوبين من الأمانة العامة للمحافظة ، ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، بالكشف على عمل المحطة ، وتبين وجود مخالفات بخمس مضخات ، وبناء عليه فقد تم اتخاذ قرار بإغلاق المحطة ، وايقاف مخصصاتها خلال فترة الاغلاق ، بناء على الضبط العدلي الذي نظمته مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 .
وبين عضو المكتب التنفيذي أنه تم جرد خزانات البنزين والمازوت ومدى مطابقتها مع الرصيد الفعلي ، بالتنسيق مع محروقات حلب ، وتمت معايرة المضخات الموجودة في المحطة ، وتبين وجود نقص كبير في خمس مضخات .
وبين عضو المكتب التنفيذي سمير جعفر للبعث ، أن عمل اللجنة لن ينتهي عند هذه المخالفة وستتابع مهمة الكشف والتدقيق على كافة محطات الوقود للتأكد من عملية البيع المباشر والمطابقة لجهة المخزون واذا كان هناك تلاعب في الكيل ، مشيراً إلى أن أي شكوى سترد إلى المحافظة سيتم التعامل معها بجدية ووفق القوانين النافذة ، داعياً المواطنين إلى الابلاغ عن أي مخالفة أو غبن يتعرضون له .
يشار إلى أنه سبق وأن تمت مخالفة محطة كلاسي بمبلغ 148 مليون ليرة سورية ، نتيجه بيع الوقود خارج البطاقة الالكترونية ، وذلك من خلال الجولات المتواصلة للمعنيين بمحافظة حلب لمراقبه عمل الكازيات في المدينة والريف .
يذكر أن سعر ليتر البنزين في السوق السوداء بلغ 8 آلاف ليرة وهو متوفر بكثرة في السوق في حين يصعب الحصول على المادة عن طريق البيع المباشر بسعر 2500 ليرة من محطات الوقود المعتمدة

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