ضوابط لخطوط النقل والوصول لنهاياتها في طرطوس

تصدر واقع النقل وخطوط السير بين مدن و أرياف المحافظة اهتمام لجنة نقل الركاب المشترك برئاسة محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى

حيث تم بحث خطوط المحافظة الداخلية و الخارجية وخطوط المدينة و المناطق و الازدحام و مواعيد السير ووضع مجموعة من الضوابط والإجراءات لمنع تسرب الميكروباصات عن خطوطها و إلزامها بالوصول الى أواخر الخطوط

والتدقيق في دراسة نقل خطوط الميكروباصات ومتابعة التنفيذ مع المعنيين . وأكد المحافظ على مدراء المناطق

القيام بدورهم و ممارسة صلاحياتهم كاملة ودورهم في حماية المواطن والاستعداد التام والدائم لمواجهة أي طارئ ولا سيما الحرائق مع قدوم فصل الصيف وتكثيف الدوريات و التشدد في مكافحة “التحطيب” و سرقة الأمراس والكابلات الكهربائية وضبط مرفق المحروقات والنقل والتعاون مع المجالس المحلية والجهاز الحزبي.