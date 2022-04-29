مخبز الحسكة الأولى يبدأ منذ الصباح الباكر بإنتاج الخبز بعد انقطاع 20 يوم نتيجة حصار قسد

بعد توقف استمر لعشرين يوماً نتيجة الحصار الذي فرضته قسد على مدينتي الحسكة والقامشلي بدأ مخبز الحسكة الأولى منذ الصباح الباكر بإنتاج الخبز وتوزيعه على المعتمدين وأبناء الشهداء.

وأوضح مدير المخبز أحمد الحسون بأنه وبناء على توجيهات السيد المحافظ بدأنا بالعمل منذ لحظة وصول كميات الطحين المخصصة في الساعة الواحدة ليلاً وتم توزيع قرابة عشرة آلاف ربطة خبز على المعتمدين حتى اللحظة وأضاف حسون بانه و بتوجيه من السيد المحافظ تم إلغاء عطلة عيد الفطر السعيد والاستمرار بالعمل بغية تأمين المادة المواطنين.

وفي ذات السياق تم فتح الحواجز التي وضعتها قسد على مداخل المدينة ودخول صهاريج المازوت المخصصة للمولدات ( الأمبيرات ).