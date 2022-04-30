مخابز حماة مستمرة بالعمل خلال أيام عطلة العيد

حماة – حسان المحمد

أكد المهندس هيثم إسماعيل مدير فرع السورية للمخابز في حماة بتصريح للبعث ميديا باستمرار عمل المخابز التابعة للفرع خلال أيام عطلة عيد الفطر السعيد بهدف تأمين احتياجات المواطنين من مادة الخبز .

وأضاف أن الورشات الفنية في فرع المؤسسة وبمتابعة دائمة من مؤيد الرفاعي مدير عام المؤسسة السورية للمخابز. تعمل على تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل الدورية لعدد من خطوط الإنتاج بهدف رفع جودة ونوعية الرغيف الذي شهد في الأونة الأخيرة تحسنا كبيرا والمطابقة للمواصفات في الجودة والوزن وهذا ما لمسه المواطنون في الإقبال الكبير واللافت على مخابز القطاع العام

وبين المهندس إسماعيل أن الألية الجديدة لتوزيع الخبز عبر البطاقة الذكية وتوطين مخصصات المواطنين في منافذ البيع في المخابز أو في الأكشاك أو لدى معتمدين، بما يضمن وصول المادة بسهولة لمستحقيها انعكس على تحقيق وفر في كميات الدقيق تتراوح مابين /422و426طنا/ شهريا .

وبين ان عدد المخابز التابعة لفرع المؤسسة يبلغ نحو 12 مخبزا ولديها 20 خط إنتاج وهي تنتج يوميا حوالي210-220 طنا من من مادة الخبز .