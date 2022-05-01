السيدة أسماء الأسد تلتقي بفريق جناح السوري في إكسبو ٢٠٢٠ دبي عبر الفيديو

التقت السيدة أسماء الأسد بفريق الجناح السوري في معرض إكسبو 2020 دبي عبر تقنية الفيديو ووجهت لهم الشكر على جهودهم وإخلاصهم لإنجاح مشاركة سورية في هذا الملتقى العالمي.

وشددت السيدة أسماء على أن الجناح السوري بكل محتوياته وأركانه استطاع أن يقدم صورة سورية بشعبها وهويتها وثقافتها إلى كل العالم وأن يبرز مكانتها ودورها على مر العصور.

ووصفت السيدة أسماء هذه المشاركة المتميزة التي ساهم في صناعتها أكثر من 150 شخصاً من أبناء سورية المقيمين فيها والمغتربين خارجها بأنها إنجاز وطني افتخر به السوريون جميعا.

وقالت السيدة أسماء إن كل السوريين الذين تابعوا نجاح الجناح السوري وفعالياته المتنوعة في المعرض فخورون بهذا الإنجاز الوطني العظيم الذي تحقق والذي كان أعضاء الفريق السوري جزءا أساسيا منه وعنصراً مهماً من عناصر نجاحه.

وشددت السيدة أسماء على أن الانجازات الوطنية لا يتم تقييمها بالنتائج فقط وإنما بالإمكانيات المتوفرة للبلد المشارك والظروف التي يعيشها مبينة أن سورية التي تعاني من ظلم الإرهاب ولم تنفض بعد غبار الحرب كانت قوية وحاضرة ومنفتحة على الشعوب الأخرى في المعرض وشاركتها رؤيتها للمستقبل.

وأضافت السيدة أسماء إن نار الحرب لم تستطع أن تأخذ مكان نور الفن والإبداع والثقافة التي تحملها سورية التي كانت في معرض اكسبو جميلة رغم الجراح وقوية رغم سنوات الإنهاك.

وتابعت السيدة أسماء إن سورية حضرت وتحاورت وتواصلت في معرض إكسبو 2020 دبي لأنها أول من بدأ التواصل في التاريخ عبر الأبجدية الأولى كما أنها تبادلت الثقافات لأنها أرض الحضارة والمعرفة ومهد الكثير من الاختراعات الإنسانية التي ساهمت في تطوير البشرية.

وأشارت السيدة أسماء إلى أن سورية التي حضرت في اكسبو بكامل وقارها وطموحها وقدرتها على التأقلم والتكيف حضرت بروح فريق جناحها التي لمسها كل الزوار وبشغفه على إنجاز التحدي.

وبينت السيدة أسماء أن فريق الجناح السوري أثبت أن الوطنية هي تطبيق وليست شعاراً وهي عمل جماعي وحماس واندفاع للمساهمة في أي شيء يخدم سورية كما أثبت أن بداية النجاح ونهايته هي العقل والعمل والإرادة مهما كانت الإمكانيات محدودة.