فادي قوشقجي يفتح النار على جبور والسلكا!

منذ طرحت شركة إيمار الشام للإنتاج الفني، البوستر الخاص بمسلسل “على قيد الحب” خرج مؤلف العمل، الكاتب فادي قوشقجي ليعبر عن عدم رضاه على البوستر، متمنيا أن تكون سوية المسلسل أفضل من سوية البوستر.

النقد القاسي الذي طال “على قيد الحب” ، والملاحظات التي جاءت من الجمهور عن سوية السيناريو، خلال عرض حلقات العمل تباعا، دفعت بالكاتب قوشقجي لينشر مرة أخرى على صفحته الشخصية على الفيس بوك، ما يدل على استنكاره حذف العديد من المشاهد التي لم يجدها مخرج المسلسل باسم السلكا، ذات أهمية، وكذلك عدم رضاه_أي قوشقجي_ عن اللعب بالحوار وتخريبه! موردا أن المخرج الراحل حاتم علي، وهو من هو في عالم الاخراج، لم يقم بحذف أي مشهد، أو قام بإجراء تعديل على الحوار، دون استشارته ككاتب، في مسلسل “على طول الأيام” الذي جمعه بمخرج التغريبة الفلسطينية، غامزا إلى لا مهنية المخرج السلكا مقارنة بالمخرجين الذي جمعه العمل معهم.

ليعود مؤلف”ليس سرابا” بعد عرض الحلقة الأخيرة من “على قيد الحب” ، بفتح النار على كل من المخرج باسم السلكا، ومديرة شركة “إيمار الشام” للإنتاج الفني ديانا جبور، متهما إياهما بإعادة تأليف الحلقة! واصفا تعاملهما المهني، بإنه يتم وفق بروتوكول “لا أعرف في أية حاوية عثرا عليه” كما جاء في منشوره! مطالبا ديانا جبور (دون ألقاب) رسمياً وعلنياً، وبصفتها مديرة الشركة المنتجة، بحذف اسمه من أي عرض لاحق للعمل.

ووعد قوشقجي بنشر النص الأصلي للمسلسل كاملا، حالما تهدأ أعصابه من “الجريمة” المرتكبة بحقه، كما وصف.

وختم مؤلف” أرواح عارية” منشوره بقوله:

(كل الحب لكل من يؤمن بي.. وكل الاعتذار من كل من راهن عليّ فخذلتُه بسوء اختياري لـ “الشركاء”)

المستوى الضعيف الذي ظهر فيه مسلسل “على قيد الحب” على مستوى القصة/ السيناريو/الحوار، جعلت الكاتب يرمي بكامل مسؤولية الفشل على جبور والسلكا، خصوصا وأنه اتهمهما بالتعديل على السيناريو دون الرجوع إليه في شأن حساس كهذا.

متابعة: تمّام بركات