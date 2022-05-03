04, 05, 2022 - 1:49 صباحًا

صدور العدد 81 من مجلة طلقة تنوير الثقافية للائحة القومي العربي: نقاط على حروف التاريخ المعاصر

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محتويات العدد 81 من مجلة طلقة تنوير:

–         الشعب العربي بخير، ولكن… هل سيظل كذلك؟ / كريمة الروبي

–         الهيمنة: كلمة السر للرأسمالية/ بشار شخاترة

–         الحرم الإبراهيمي: الحقائق الأثرية والتاريخية/ فارس سعادة

–         تصويبات بخصوص ناجي علوش: مراجعة لمنير شفيق ومحمد دلبح/ إبراهيم علوش

–         مراجعة البعد الليبرالي المتغرب في فكر قسطنطين زريق/ إبراهيم حرشاوي

–         قصيدة العدد: يا شام/ شفيق الكمالي

–         رسم العدد: جنين يا رافعة الجبين

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