صدور العدد 81 من مجلة طلقة تنوير الثقافية للائحة القومي العربي: نقاط على حروف التاريخ المعاصر
محتويات العدد 81 من مجلة طلقة تنوير:
– الشعب العربي بخير، ولكن… هل سيظل كذلك؟ / كريمة الروبي
– الهيمنة: كلمة السر للرأسمالية/ بشار شخاترة
– الحرم الإبراهيمي: الحقائق الأثرية والتاريخية/ فارس سعادة
– تصويبات بخصوص ناجي علوش: مراجعة لمنير شفيق ومحمد دلبح/ إبراهيم علوش
– مراجعة البعد الليبرالي المتغرب في فكر قسطنطين زريق/ إبراهيم حرشاوي
– قصيدة العدد: يا شام/ شفيق الكمالي
– رسم العدد: جنين يا رافعة الجبين
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