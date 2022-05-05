الحرارة إلى انخفاض وأمطار على المناطق الساحلية والشمالية

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم ربيعياً لطيفاً وغائماً جزئياً بشكل عام ويتوقع هطل زخات متفرقة من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية وخلال الليل يكون الجو لطيفاً ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز 75 كيلومتراً بالساعة أحياناً مثيرة للغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر عال إلى متوسط ارتفاع الموج ليلاً.

وتبقى درجات الحرارة غداً أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية ويكون الجو سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية وغائماً جزئياً بشكل عام وتبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً فوق مناطق متفرقة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام ….