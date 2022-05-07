الحسكة.. انخفاض ساعات التغذية الكهربائية نتيجة تعدي النظام التركي على مياه الفرات

جراء تراجع كميات الكهرباء القادمة إلى المحافظة من سد الطبقة بريف الرقة والناتجة عن تعديات النظام التركي على حصة سورية من مياه نهر الفرات، انخفضت ساعات التغذية الكهربائية للمشتركين في محافظة الحسكة مؤخراً.

وبين مدير عام شركة الكهرباء المهندس أنور عكلة في تصريح لسانا أن “كميات الكهرباء القادمة من السد انخفضت مؤخراً من 50 /60 ميغا واط ساعي إلى نحو 25/30/ ميغاواط ساعي ما أدى إلى انخفاض ساعات التغذية الكهربائية في مختلف أرجاء المحافظة واقتصار التغذية على ساعتين خلال فترة ما بعد منتصف الليل يومياً “.

يشار إلى أن محافظة الحسكة تعتمد بالإضافة إلى الكهرباء التي يتم توريدها من سد الطبقة على ما تنتجه محطة توليد السويدية بريف المحافظة والتي يخصص جزء كبير مما تنتجه للمؤسسات الخدمية المشافي والمطاحن والمخابز والمياه .