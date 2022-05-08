الجو بين الصحو والغائم وفرصة لزخات محلية

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوى سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الساحلية والجزيرة وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

وغداً توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية.