القبض على مروج عملة أجنبية مزيفة في اللاذقية

نتيجة المتابعة المستمرة والبحث عن مروجي العملات الأجنبية المزيفة والمتعاملين بغير الليرة السورية، تمكن فرع الأمن الجنائي باللاذقية من استدراج أحد المروجين وإلقاء القبض عليه بمحلة كراج الفاروس ويدعى (رعد – م) مواليد ١٩٩٣، وضبط بحوزته مبلغ عشرين ألف دولار عبارة عن ورق مقصوص على شكل عملة نقدية ملفوف بلاصق نايلون لون أسود وكأنهم مبلغ مالي كبير ومغلف للتمويه.

وبالتحقيق معه اعترف بأنه أحد أفراد شبكة تمتهن أعمال النصـ.ب والاحتـ.يال على المواطنين بمبالغ مالية أجنبية ومحلية مزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقوم بإدارة الشبكة شخص من خارج القطر بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين ضمن القطر.

مازالت التحقيقات جارية والأبحاث مستمرة عن باقي أفراد الشبكة وسيتم تقديم المقبوض عليه للقضاء أصولاً.