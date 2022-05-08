جماهير تشرين تحتفي بلقب الدوري الكروي الممتاز

اللاذقية -خالد جطل

احتفت جماهير تشرين بفريقها المتوّج بالنجمة الخامسة وحسمه لقب الدوري الممتاز حيث شهد الاحتفالية ما لا يقل عن 30 ألف متفرج غصت بهم مدرجات ملعب الباسل في اللاذقية، رئيس النادي طارق زيني بارك لجماهير تشرين التتويج باللقب الخامس بتاريخ النادي والثالث على التوالي ، مؤكداً أن ما تحقق نتيجة طبيعية لجهد وعمل مدروس ونتيجة لتكاتف جهود أبناء تشرين وفي مقدمتهم جماهيره الوفية والتي كانت الفيصل طيلة منافسات الدوري، مشيراً إلى أن القادم أفضل للبحارة والبداية ستكون من خلال المشاركة الآسيوية والتي يحرص من خلالها تشرين لتمثيل الكرة السورية أفضل تمثيل.

وكان تشرين قد اختتم موسمه بالفوز على الفتوة بهدفين سجلهما كلاً من علي بشماني وباسل مصطفى ليرفع رصيده إلى 62 نقطة متقدماً بفارق 4 نقاط على وصيفه الوثبة، وكان تشرين قد لعب 26 مباراة فاز خلالها 19 مباراة وتعادل 5 مباريات وخسر مباراتين وسجل مهاجموه 47 هدفاً ليكون الأقوى هجومياً وتلقت شباكه 17 هدفاً وليحل ثانياً كأقوى دفاع خلف الوثبة الي استقبلت شباكه 10 أهداف.