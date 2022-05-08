وزير الأوقاف يشارك صباح اليوم في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الوحدة الإسلامية في أبو ظبي

خاص البعث:

شارك وزير الأوقاف د. محمد عبد الستار السيد صباح اليوم في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الوحدة الإسلامية المقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ، تحت عنوان (المفهوم – التحديات والفرص) والذي ينعقد في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض بحضور عدد كبير من أبرز الشخصيات الدينية العربية والإسلامية ..

ويشهد المؤتمر مشاركة وفود من أكثر من 150 دولة من جميع مناطق العالم ويناقش حقيقة الوحدة الإسلامية التاريخية وتجلياتها في مختلف مجالات الحياة وكذلك الظروف التاريخية التي أدت للانحراف في فهم قضية الوحدة الإسلامية وتحويلها لشعار سياسي ويطرح 100 ورقة علمية.. حيث يمثل المشاركون جميع الدول التي يوجد بها مسلمون ويشغلون مختلف المراكز الدينية والسياسية والعلمية من رؤساء دول ووزراء ومفتين وعلماء ورؤساء جامعات..

ينعقد المؤتمر تحت رعاية وزير التسامح الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بتنظيم وإدارة المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة.

وشكر الدكتور عبد الستار السيد حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة على مواقفهم الرائدة تجاه سورية، وشكر وزارة التسامح الإماراتية على ماتقوم به من جهود عظيمة، مؤكداً أن الوحدة الإسلامية لايمكن أن تتحقق إلا من خلال توحيد جهود المؤسسات الدينية في العالم لمواجهة التطرف والإرهاب والأفكار المسمومة والتي عانت منها سورية على مدار عشر سنوات.

وأضاف السيد أن العلاقة بين الدول الإسلامية وتوحيد جهودها ينبغي أن يتم على أساس احترام الأوطان وقيم المواطنة، ولابد من تبني قيم الدفاع عن الوطن وحقوق المرأة والعلاقة المميزة مع المسيحيين والربط بين الشعائر والمقاصد واحترام العقل والعلم كأساس مشترك تنطلق منه الدول الإسلامية.

وشدد السيد أنه لابد من حماية شبابنا من براثن المتطرفين من خلال خطاب ديني معتدل وعصري

مؤكداً أنه لايمكن أن يقبل الإسلام بالاعتداء على الآخرين وعلى المخالفين وقتلهم وتكفيرهم ، وعندما شُرّع القتال والجهاد في الإسلام كان للدفاع عن النفس وليس إرهاباً ولا إجراماً ، وإن الجهاد في الإسلام لايمكن أن يكون إلا تحت راية الوطن وجيش الوطن ولا يجوز بحال من الأحوال رفع السلاح في وجه الدولة بحجة الجهاد كماتفعل المجموعات الإرهابية..

حيث تستمر أعمال مؤتمر الوحدة الإسلامية على مدار يومين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بمشاركة أبرز الشخصيات الدينية الإسلامية في العالم.