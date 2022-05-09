ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار فندق في هافانا إلى 30 قتيلاً

ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في فندق ساراتوغا وسط العاصمة الكوبية هافانا إلى 30 قتيلاً و 84 جريحاً بينما تواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها بحثاً عن ناجين.

ونقلت اسوشيتد برس عن السلطات المحلية قولها اليوم إن فرق الإنقاذ واصلت بحثها بين أكوام الإسمنت المبعثرة التي خلفها الانفجار القوي مشيرة إلى أنه من بين الضحايا أربعة أطفال وامرأة حامل إضافة إلى سائح إسباني وإصابة 84 شخصاً آخرين.

وكان فندق ساراتوغا وهو فندق خمس نجوم يضم 96 غرفة في هافانا القديمة والواقع بالقرب من مبنى حكومي يحضر للافتتاح بعد إغلاق لمدة عامين عندما وقع تسرب للغاز الجمعة الماضي تسبب بانفجار قوي دمر جدران الفندق وحوله إلى أنقاض كما تسبب بتدمير مبان مجاورة بينها مسرح مارتي التاريخي.