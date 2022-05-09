الخارجية الإيرانية: زيارة الرئيس الأسد إلى طهران تحمل رسالة مهمة جداً

أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أهمية الزيارة التي قام بها السيد الرئيس بشار الأسد إلى طهران ولقائه كبار المسؤولين الإيرانيين.

وأكد خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن زيارة الرئيس الأسد هذه تحمل رسالة مهمة جداً مفادها بأن سورية دخلت الآن مرحلة جديدة مشيراً إلى أن بلاده من أهم الدول التي ساعدت سورية في الحرب ضد الإرهاب وتسعى لتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وفي سياق متصل قال مدير عام‌ وكالة (نكاه نو) الإيرانية مهدي عزيزي في تصريح لمراسل سانا في طهران إن زيارة الرئيس الأسد تكتسب أهمية كبيرة خاصة أن البلدين تربطهما علاقات استراتيجية وخاضا الحرب ضد الإرهاب وحققا انتصارات مشتركة ويتعرضان لضغوط وحصار وعقوبات ظالمة لذلك فإن التنسيق في الملفات المهمة وعلى أعلى المستويات هو رسالة لجميع من حاول ويحاول المساس بهذه العلاقات الاستراتيجية.

ولفت إلى أهمية الزيارة لتناولها الملف الاقتصادي حيث هناك مجالات متعددة وإمكانيات متنوعة للتعاون الثنائي الذي لا يخدم البلدين وحسب وإنما دول الجوار.