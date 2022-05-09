المقداد يبحث مع ماورير تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والصليب الأحمر

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اليوم مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير والوفد المرافق تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الحكومة السورية والصليب الأحمر الدولي.

وعبر الوزير المقداد عن تقدير الحكومة السورية لما تم تحقيقه في مجال بناء أسس التعاون الحالي والمستقبلي بين الحكومة السورية والصليب الأحمر الدولي في المجال الإنساني ورحب بالجهود المبذولة من قبل الصليب الأحمر في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاعات مختلفة كالصحة والتعليم وغيرهما.

وأشار المقداد إلى أنه يتوقع من المنظمات الدولية العاملة في سورية الالتزام بالمسؤوليات الإنسانية الملقاة على عاتقها وكذلك بقواعد القانون الدولي الإنساني كي يضمن ذلك كفاءة العمل الإنساني وجودته ووصوله إلى مستحقيه لأن الهدف الأساسي من عمل هذه المنظمات يجب أن يتركز على التخفيف قدر المستطاع من معاناة الشعب السوري ومساعدته في الحصول على الخدمات الأساسية سواء بسبب آثار الحرب الإرهابية أو الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية من قبل الدول الغربية.

ولفت المقداد إلى حرص الحكومة السورية على تسهيل عمل فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية لتمكينه من القيام بمهامه الأساسية من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة السورية والهلال الأحمر العربي السوري والصليب الأحمر الدولي.

بدوره أكد ماورير على التزام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتلبية الاحتياجات الإنسانية بحيادية ودون تسييس وعبر عن تقديره لعلاقة التعاون التي تربط سورية باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأشاد بالتسهيلات التي تقدمها لعمل فريق اللجنة.

وأشار ماورير إلى أن الصليب الأحمر الدولي يسعى إلى توسيع عملياته وأنشطته الإنسانية في سورية على مختلف الصعد وخاصة في مجالات الصحة والمياه والكهرباء والتعليم بحيث يتم إنجاز المزيد من عمليات إعادة تأهيل البنى التحتية التي توفر الخدمات والحاجات الأساسية للسوريين.

حضر اللقاء من الجانب السوري الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين ومحمدية النعسان من إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات ورؤى شربجي من مكتب الوزير ومن جانب اللجنة فابريزيو كاربوني المدير الإقليمي لعمليات الشرق الأوسط والأدنى للجنة وكريستوف مارتن رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في سورية وأندريا هيث نائب رئيس البعثة وكريستين إيسكوريولا مولين مسؤولة تقارير إدارة الموارد في بعثة اللجنة ومحمد باسل المجد مستشار رئيس البعثة.