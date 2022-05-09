براعم تشرين أبطالاً لكأس الجمهورية لكرة القدم

توج براعم تشرين لكرة القدم اليوم بلقب كأس الجمهورية لكرة القدم لموسم ٢٠٢٢ بعد فوزهم على براعم الوثبة في المباراة النهائية بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب حيدر درويش في الدقيقة التاسعة من الشوط الثالث للمباراة التي أقيمت على أرض ملعب الجلاء بدمشق..

المباراة جاءت مثيرة في مجرياتها وقدم فيها لاعبو الفريقين أداء عاليا، وسيطر تشرين على الشوط الأول والثالث والوثبة على الشوط الثاني وكان لحارس مرمى تشرين الدور الرئيسي بفوز فريقه حيث تصدى لأكثر من كرة خطرة للاعبي الوثبة..

وكان تشرين قد تأهل للمباراة النهائية

بعدما تغلب على النواعير بركلات الترجيح (٥ – ٣) بعد تعادلهما ذهاباً بهدفين لهدفين وإياباً بهدف لهدف، في حين جاء تأهل الوثبة بعد أن تجاوز الجيش في نصف النهائي، بعدما تغلّب عليه ذهاباً في دمشق بهدفين دون رد، وإياباً في حمص بخمسة أهداف مقابل ثلاثة..

الجدير بالذكر أن المسابقة هي الأولى من نوعها التي يقيمها قسم البراعم باتحاد كرة القدم لهذه الفئة (مواليد ٢٠١٠-٢٠١١) وقد شارك فيها ٣١ ناديا”، كما نص نظام البطولة

على اللعب ثلاثة أشواط مدة كل شوط ٢٠ دقيقة، على أن يقود المباراة حكمين للساحة، ويلعب كل فريق بسبعة لاعبين وحارس، ويبلغ طول الملعب (٧٠×٤٠ م)..

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