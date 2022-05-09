بوتين مهنئا شعبه بذكرى النصر: لن نسمح لأحد بتهديد أمن روسيا

بدأت صباح اليوم مراسم العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو احتفالاً بالذكرى الـ 77 للنصر على النازية بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين خلال كلمة له خلال الاحتفال: أهنئ الشعب الروسي بذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى.. في هذه الأيام نحارب من أجل مواطنينا في دونباس ومن أجل وطننا روسيا ومثلما تحقق النصر قبل 77 عاماً سنحققه اليوم.

وأضاف بوتين: واجبنا هو الحفاظ على إرث من قضى على النازية لكي لا تتكرر المأساة التي عانت منها شعوب عدة.. المواجهة مع النازيين الجدد كانت أمراً لا بد منه، مشيراً إلى أنه كانت هناك تحضيرات واضحة لحرب غاشمة على دونباس والقرم والخطر كان يتزايد يوماً بعد يوم وما فعلناه كان هو الحل الوحيد، مؤكداً أنه لن نسمح لأي أحد بتهديد أمن روسيا.

يتبع…