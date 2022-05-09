ضاحية قدسيا.. المواطنون ينتظرون تعيين رئيس جديد لمجلس مدينتهم

البعث ميديا – فراس باشا

تركز اجتماع معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس معتز قطان مع المكتب التنفيذي لمجلس مدينة ضاحية قدسيا بريف للحديث حول ذات الأسباب السابقة التي دعت أعضاء المكتب لاتخاذ قرارهم بتقديم مذكرة لحجب الثقة عن رئيس المجلس بسبب التقصير وترهل الأعمال الإدارية والمخالفات، وحسب مصادر تابعت تفاصيل الاجتماع الذي استمر ساعة ونصف الساعة في المبنى البلدي، فإن اللقاء لم يأت بشيء جديد سوى تكرار سرد أسباب اتخاذ الأعضاء قرارهم وبيان رأيهم حول حجب الثقة دون التطرق لأهم الأسباب التي أدت لتراجع الوضع الخدمي وزيادة المخالفات؟

وفي الأثناء ينتظر سكان الضاحية الإجراءات القانونية التي من شأنها تذليل العقبات وحل الإشكالات لاستنهاض الخدمات ورفع سويتها والنهوض بجمالية ضاحية قدسيا وتقديم المزيد من الدعم، خاصة وأن المحافظ زار في وقت سابق المدينة واجتمع بالمجلس البلدي، كذلك تأتي زيارة معاون الوزير، إلا أن لسان حال الناس يلهج بالانتظار في ظل هدر الوقت والمزيد من الاجتماعات بدون نتائج، آملين أن يثمر الاجتماع الأخير خاصة وأن معاون الوزير كان متفهمآ للتفاصيل وأنه وفقاً لمصادرنا بين للأعضاء أن مذكرة تفصيلية ستعد لوزير الإدارة المحلية بمضمون الاجتماع والآراء لاتخاذ القرار اللازم من الوزير!