وزير الأوقاف يزور مجلس حكماء المسلمين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي

زار السيد وزير الأوقاف د. محمد عبد الستار السيد ظهر اليوم مجلس حكماء المسلمين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي حيث كان في استقباله سعادة المستشار محمد عبدالسلام رئيس لجنة الأخوة الإنسانية في المجلس وعدد من أعضاء المجلس، حيث قدم السيد الوزير شرحاً عن التجربة السورية في تطوير الخطاب الديني ومواجهة التطرف والإرهاب وعن العيش المشترك المتجذر في سورية..

من جانبه قدم السيد المستشار عرضاً عن مجلس حكماء المسلمين الذي تأسس في العام ٢٠١٤ ويترأسه شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب

و أعرب المستشار عبد السلام عن إعجابه بتجربة سورية في تأسيس المجلس العلمي الفقهي وعن رغبته في اللقاء مع المجلس والاطلاع عن قرب على دوره في الاجتهاد الجماعي.

ويذكر أن مجلس حكماء المسلمين يعمل على تعزيز السلام داخل المجتمعات المسلمة وبين المجتمعات المسلمة وغيرها

وقد قام المجلس بدور إسلامي وعالمي وعقد عدة مؤتمرات ومبادرات منها، مبادرته الشهيرة بين الشرق والغرب التي عقدت في عدة عواصم عربية وعالمية، ومنها مؤتمره لنصرة القدس الشريف ومؤتمر الأزهر العالمي للمواطنة والذي شاركت فيه الكنائس الشرقية..

وكان آخرها مبادرة قوافل السلام التي أرسلت إلى ١٦ دولة للقاء المؤسسات الدينية فيها والشرح عن حقائق الإسلام وتصحيح المفاهيم ومواجهة الفكر المتطرف..

كما أن مجلِس حُكَماء المُسلمين، هو هيئةٌ دوليَّةٌ مستقلِّة هدفُها تعزيزُ السِّلم في المجتمعات المسلِمة، وتجنيبُها عواملَ الصِّراع والانقسام، والمجلِس مستقلٌّ في إدارة شؤونه والتعبير عن رأيِه في القضايا التي يتَصدَّى لها، غيرُ تابعٍ لوصايةِ أو ولايةِ أيٍّ مِنَ الحكومات أو المنظَّمات، ويتكوَّنُ من مجموعةٍ من علماء الدِّين الإسلاميِّ تتميَّزُ بالحكِمة والعَدالَة والاستقلالِ والوسطيَّةِ، تعملُ على إصلاح ذاتِ البَيْنِ في المجتمعات المسلِمة، وتجنيبِ العالَمِ الإسلاميِّ أنْ يُصبحَ ساحةً للتَّدخُّلاتِ الأجنبيَّةِ والتقسيماتِ والصِّراعاتِ، ويُراعي التنوع والتعدد والتمثيل العالمي للمجتمعات المسلمة..

وفي ختام اللقاء قدم السيد المستشار نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية للسيد الوزير والتي أطلقها شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان..

وقد حضر اللقاء الوزير المفوض في السفارة السورية بأبوظبي السيدة رانية الرفاعي