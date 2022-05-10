أمام الرئيس الأسد.. وزير الدفاع وسفيرا سورية في الصين وأرمينيا يؤدون اليمين الدستورية والقانونية

أدى اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس بشار الأسد اليوم العماد علي محمود عباس وزيراً للدفاع.

واستقبل الرئيس الأسد وزير الدفاع وزوده بتوجيهاته وتمنى له النجاح والتوفيق في أداء مسؤولياته.

كما أدى اليمين القانونية أمام الرئيس الأسد محمد حسنين خليل خدام سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية الصين الشعبية والدكتورة نورا مارديروس أريسيان سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية أرمينيا.

بعد ذلك استقبل الرئيس الأسد السفيرين الجديدين وزودهما بتوجيهاته وتمنى لهما النجاح في مهامهما.

حضر مراسم أداء اليمين الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.