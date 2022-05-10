الجو بين الصحو والغائم وسديمي على المناطق الشرقية والبادية

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل أمطار فوق منطقة الجزيرة وسديمياً على المناطق الشرقية والبادية والرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة في المنطقة الشرقية والجزيرة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية بينما تكون جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في المناطق الجنوبية والغربية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غداً حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق المرتفعات الساحلية ومنطقة الجزيرة وسديمي على المناطق الشرقية والبادية.