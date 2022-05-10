انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في ديالى

أطلقت القوات العراقية المشتركة اليوم عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في أطراف قضاء خانقين بمحافظة ديالى شرق البلاد.

وأفادت مديرية الحشد الشعبي في بيان اليوم بأن “قوة مشتركة شرعت بعملية دهم وتفتيش في مناطق علياوة وبستان بدرية وطوفان والمناطق المحاذية لنهر الوند بأطراف خانقين”.

وأضاف البيان إن العملية انطلقت وفق معلومات استخبارية تفيد بمحاولة عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي التسلل لاستهداف أمن المواطنين ضمن القاطع المسؤولة عنه عبر المناطق المذكورة.