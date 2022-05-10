أعلنت “دار قاسيون” للنشر والتوزيع عن رغبتها بالتعاون مع كتّاب قصص للأطفال لإطلاق باكورة أعمالها في أدب الأطفال للمرحلتين العمريتين من (٣ إلى ٧) سنوات ومن (٨ حتى ١١) سنة، وذلك ضمن الشروط التالية: أن يكون الكاتب المشارك سورياً، أو من في حكمه وفوق سن العشرين، ألا يقل عدد قصص المجموعة عن أربع قصص ولا يزيد عن ثمانية وألا يتجاوز حجم القصة الواحدة ال (١٥٠-٢٠٠) كلمة للفئة العمرية الأولى و(٢٠٠-٣٠٠) للفئة الثانية، أن تكون باللغة العربية أو مترجمة إلى اللغة العربية، أن تكون لغة السرد القصصي بالفصحى المبسطة، أن يكون تصنيف قصص المجموعة ضمن أحد الموضوعات التالية: تعليمي ـ اجتماعي ـ علمي ـ خيال علمي ـ ترفيهي.

وأضافت الدار أنها خصصت مكافأة القصة الواحدة ضمن المجموعة خمسة وسبعون ألف ليرة سورية للفئة الأولى ومئة ألف ليرة سورية للفئة الثانية، وتعود حقوق ملكية القصص المقبولة لدار قاسيون، كما أن دار قاسيون تقوم بطباعة وتوزيع القصص التي تختارها لجنة تحكيم مختصة بأدب الأطفال.

فعلى الراغبين بالمشاركة إرسال المجموعة القصصية على ملف وورد مع توضيح الفئة العمرية والنوع الأدبي ضمن اسم الملف. مثال (اسم الكاتب – خيال علمي – من 3 حتى سبع سنوات)، كما يرجى إرسال السيرة الذاتية بملف وورد منفصل يتضمن الاسم الثلاثي ورقم الهاتف والإيميل ومكان الإقامة الحالي على الايميل التالي

QasiounCommunity@gmail.com

ينتهي تقديم المشاركات بعد شهر من الإعلان، الموافق 22 حزيران 2022

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