صلصال..!
صلصال..!
لبقٌ ذاك الهباء المنثور
لم يتّسع له الوقت
في تضميد الصور..
صمتٌ تصحّر
مضمّخ بتعويذة الرماد..
توقظني تمتمته ..
وجمر البعيد
على سفح عباءتي
ألقى الختام..!
ومربعُ الكلام.. أضلاعه
بغرور السكوت تساوتْ..
كأني شبيه من ذهبوا…
فهل قرأتِ تاريخ صلصالي..؟
***
نزف..!
الصرخة المعجونة
ببقايا ارتباك..
خَمَشَتْ مداي بعلقم مذبوح…!
قرارٌ
شاحبُ الإحساس
استعانَ بربطة عنف..
كان عاجلاً
قبل السياج بخبر اشتعال..
ودم شبَّ… كشهوةٍ
قلّبتْ الروح على جانبيها..
فحالفني الردى بطرف لسان..
الآن أدركتُ أني..
ربع نزيف.. ونصف حطام..!
***
تاء مربوطة..!
سأنبضُ قليلاً..
حصارٌ مشاكسٌ جفّلَني..
تغريبةٌ تحثُّ طَرْفي…
وخيام الدمع على تخوم آفاقي تحرّضني..
أنهيتُ عقدي بكل امتنان..
سأدفعُ رغبتي منتقماً.. مستبداً..
نافذةٌ اختصرتْ فستانها
بفتحةِ مدى أغوتني…
وتخومٌ تجلسُ مكتوفةَ البوح..
تعدُّ دبيب آرائي..
إليكِ أحملُ مسافةً..
التاء المربوطةُ فيها
صرّة مشبّهة بالرحيل..
اتركيني أنامُ هنيهة ..
لأصحو مدّعياً استحواذ الأحلام..
سأنبض قليلاً..
لغاية في نفس غدي…!
***
رائد خليل