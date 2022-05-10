كلية الهندسة ستون عاماً من البناء والعطاء

بدأت فعاليات المؤتمر العلمي الهندسي الأول الذي تقيمه كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق بمناسبة مرور ستين عاماً على تأسيسها تحت عنوان “ستون عاما من البناء والعطاء”، بمشاركة باحثين عرب وأجانب وسوريين من جامعات ألمانية وبريطانية وفرنسية وإيرانية وعراقية وأردنية ولبنانية وسورية.

و تحدث رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان عن أهمية العلوم الهندسية بكافة تخصصاتها في بناء مدن مستدامة ومنشآت قابلة للحياة تلبي متطلبات العصر الحديث، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود والتكامل بين مختلف حلقات العمل الهندسي من الوزارات والنقابات والمؤسسات العلمية والبحثية والأكاديمية، لحل المشكلات الملحة، والمساهمة في عملية التنمية وإعادة الإعمار.

وبين ممثل راعي المؤتمر أن المؤتمر الذي يقام على مدرج الباسل في الكلية إلى أهمية هذا المؤتمر الذي يجمع نخبة من الأكاديميين والباحثين الدوليين والمحليين في أجواء علمية رحبة لتبادل المعرفة والخبرات والابتكارات ولتلاقح الأفكار في المجالات النظرية والعملية وأحدث النتائج والدراسات المتعلقة في القضايا الهندسية الملحة حيث ساهمت الكلية خلال مسيرتها الممتدة نحو 60 عاما في إعداد كوادر هندسية متميزة بالكفاءة العلمية والعملية ساهمت في النهوض بالواقع الهندسي ودفع عملية التنمية في سورية.

وأوضح عميد كلية الهندسة المدنية الدكتور محمد هاجم الوادي أن أكثر من ثمانون بحثا يشارك في الجلسات العلمية للمؤتمر من جامعات سورية وعربية وأجنبية ويستمر على مدى يومين، علماً أن الكلية تمنح شهادات الدبلوم والماجستير والدكتوراه ويبلغ عدد المنتسبين لبرامج الدراسات العليا الأكاديمي في جميع اختصاصات الهندسة المدنية 450 طالب ماجستير ودكتوراه وحوالي 300 طالب ماجستير تأهيل وتخصص كما تم منح أكثر من 60 شهادة دكتوراه بمختلف اختصاصات الهندسة المدنية وأكثر من 300 شهادة ماجستير أكاديمي فضلا عن مشاركة الكلية بالعمل الهندسي وفي إعداد دراسات واستشارات هندسية مختلفة بالتعاون مع نقابة المهندسين وقطاعات مختلفة معنية وشركات القطاع العام والخاص.

وفي كلمة العمداء السابقين تحدث الدكتور محمد بشير المنجد عن نشأة ومسيرة كلية الهندسة المدنية والتي تعد تجربة غنية كان شعارها الإرادة والإصرار والمتابعة بهدف تخريج كوادر كفؤة، ساهمت على مدى عقود بتخريج مهندسين كانوا على مستوى المنافسة محليا وإقليميا، معبرا عن سعادته وفخره بانتسابه لهذه الكلية العريقة.

وأشار نقيب المهندسين السوريين الدكتور المهندس غياث القطيني إلى أن المؤتمر مناسبة علمية وطنية يسهم في تعزيز البحث العلمي في العلوم الهندسية وأهمية التعاون القائم بين نقابة المهندسين والجامعات والوزارات لخدمة تطوير العمل الهندسي لجهة استخدام التقنيات الحديثة وإصدار كودات هندسية جديدة وتحديث الكودات الصادرة.

و تخلل الافتتاح عرض فلم قصير عن تاريخ كلية الهندسة المدنية ومخابرها وأقسامها ونشاطاتها العلمية.

البعث ميديا – فداء شاهين