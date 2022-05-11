أسعار الذهب تلامس أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر

لامست أسعار الذهب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر بعد أن أبقى ارتفاع الدولار الأسعار منخفضة في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الشهرية الأمريكية.

وذكرت “رويترز” أن سعر الذهب تماسك في المعاملات الفورية عند 55ر1838 دولاراً للأوقية بعدما انخفض إلى أدنى مستوياته منذ الـ 11 من شباط الماضي في وقت سابق من الجلسة إذ قلل الدولار المرتفع نسبيا جاذبية الذهب للمشترين في الخارج.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2ر0 بالمئة إلى 60ر1836 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 1ر1 بالمئة إلى 48ر21 دولاراً للأوقية.

وارتفع البلاتين 1ر1 بالمئة إلى 56ر974 دولاراً للأوقية.

وصعد البلاديوم 2ر0 بالمئة إلى 97ر2069 دولاراً للأوقية.