ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. وتوقعات بأمطار متفرقة

مع بقائها حول معدلاتها، تميل درجات الحرارة للارتفاع نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المرتفعات الساحلية والشمالية والجزيرة، في حين يكون الجو سديمياً على المناطق الشرقية والبادية.

وعن الرياح، بينت المديرية أنها غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الساحلية بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق ومعتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.