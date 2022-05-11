التربية تحدد موعد المرحلة الثانية من تصفيات تحدي القراءة العربي

حددت وزارة التربية موعد المرحلة الثانية من تصفيات مبادرة تحدي القراءة العربي على مستوى المناطق التعليمية في الفترة من الـ26 إلى الـ28 من أيار الجاري، والتي يتنافس فيها 2150 طالباً وطالبة من مختلف المراحل التعليمية.

المنسق العام للمبادرة في سورية، علي العباس، في تصريح لوكالة سانا، ذكر أنه شارك بالمبادرة من سورية أكثر من 60 ألف طالب، تأهل منهم للمرحلة الأولى 11022 طالباً وطالبة، ويتنافس في المرحلة الثانية 2150 طالباً وطالبة، سيتم اختيار 110 طلاب منهم للمنافسة على مستوى سورية، وسيمثل 10 طلاب منهم سورية ضمن المبادرة في المنافسة على المستوى العربي.

ولفت العباس إلى أنه في تصفيات المرحلة الثانية تم تشكيل لجنة تحكيم لكل منطقة تعليمية تضم عضواً من اتحاد الكتاب العرب، مشيراً إلى أنه خلال هذه المرحلة أيضاً سيتم اختيار أفضل مدرسة على مستوى كل منطقة تعليمية وبعدها اختيار أفضل مدرسة تمثل سورية في المبادرة التي سيكون ختامها بشهر تشرين الأول القادم في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة تحدي القراءة العربي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسختها السادسة، وتشارك بها سورية للمرة الأولى، وهي عبارة عن منافسة للقراءة باللغة العربية يشارك فيها الطلاب من مختلف الصفوف يطلب من كل مشارك قراءة خمسين كتاباً من خارج المقرر الدراسي.