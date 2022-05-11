القبض على 7 أشخاص من متعاطي المواد المخدرة في دير عطية بريف دمشق

وردت معلومات إلى شرطة ناحية دير عطية في ريف دمشق بوجود مجموعة من الأشخاص المطلوبين يتعاطون المواد المخدرة في أحد المنازل.

ومن خلال المراقبة الدقيقة تمكنت شرطة ناحية دير عطية من إلقاء القبض على المذكورين أثناء قيامهم بتعاطي مادة الحشيش المخدر وعددهم سبعة أشخاص، ضبطت بحوزتهم قطع من المواد المخدرة وهم المدعوين (خ . ح إ) و(م . ح إ) و(م . ق) و(ع . م) و(ف . ر) و(ع . غ) و(ن . ع)، وعثرت لديهم على مبالغ مالية، ودراجات نـارية غير نظامية، وبالتحقيق معهم اعترفوا بتعاطيهم المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم وحجزت الدراجات النـارية المذكورة، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص ومازال البحث مستمراً عن باقي المتورطين في القضية.