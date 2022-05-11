انطلاق فعاليات معرض طهران الدولي للكتاب بمشاركة سورية

تحت شعار “مع الصحة نحن أصحاء”، انطلقت اليوم فعاليات معرض طهران الدولي للكتاب في دورته الثالثة والثلاثين بمشاركة ناشرين محليين من دول عدة بينها سورية.

وأقيمت مراسم افتتاح المعرض الذي يستمر على مدار 11 يوماً في طهران مساء أمس بحضور وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد مهدي اسماعيلي.

وقال مساعد الوزير ياسر أحمدوند في كلمة خلال مراسم الافتتاح إن معرض الكتاب في دورته الـ 33 ينطلق بمشاركة 2800 ناشر من بينهم 1700 ناشر عبر أجنحة المعرض و1100 ناشر في الفضاء الإلكتروني كما سيوجد 170 ناشراً أجنبياً من 30 دولة إضافة إلى توجيه الدعوة إلى أكثر من 50 ضيفاً أجنبياً لزيارة المعرض.

بدوره أشار المتحدث باسم معرض الكتاب علي رمضاني إلى أن 32 دولة ستشارك في المعرض في قسم الناشرين الأجانب والقسم الدولي كما سيحضر ضيوف ومجموعات صداقة من عدة دول من بينها سورية ولبنان وأفغانستان والعراق والكويت وعمان والبحرين ومصر والمكسيك وصربيا وسويسرا والهند وهونغ كونغ وإيطاليا وفرنسا والصين وكوريا الجنوبية وبريطانيا وهولندا وأستراليا وأميركا وألمانيا.