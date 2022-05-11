بمشاركة السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء.. إحتفال بالذكرى ١٠٦ لعيد الشهداء

وجوهٌ من نور …. وأرواحٌ قبضت على الزناد وعَبرتْ..

في حضرة “النفوس الكرام” شهد المتحف الوطني بدمشق مساء اليوم فعاليةً احتفالاً بالذكرى السادسة بعد المئة لعيد الشهداء بمشاركة السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد.

الاحتفالية التي أقامتها وزارتا الدفاع والثقافة ضمت عدداً من عائلات الشهداء والمتفوقين من أبنائهم، أحفاد المجاهدين ضد الاحتلالين العثماني والفرنسي، ممثلي الجيش، حملة أوسمة الاستحقاق، مديري مكاتب الشهداء في المحافظات، أعضاء السلك الدبلوماسي، أهل الثقافة والفن، أصحاب المبادرات الأهلية، وممثلين عن الإعلام الخارجي.

حضر المناسبة كلّ من وزير الدفاع الذي ألقى كلمة الاحتفال ووزراء الثقافة ورئاسة الجمهورية والداخلية.