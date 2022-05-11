مقتل 9 من إرهابيي “داعش” في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية مقتل 9 من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي بتفجير نفق في جبل كراو بمحافظة كركوك شمال العراق.

وذكرت الخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية واع أنه “بعملية أمنية تمكنت القطعات الأمنية شمال غرب محافظة كركوك من تفجير نفق في جبل كراو يتحصن بداخله نحو 9 من عناصر عصابات “داعش” الإرهابية حيث تم القضاء على جميع هذه العناصر خلال العملية”.

وأضاف البيان: إنه “حسب المعلومات المتوافرة اشتركت هذه العناصر الإرهابية التي تم القضاء عليها بالهجوم على إحدى النقاط العسكرية في نيسان الماضي”.