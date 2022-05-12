بهدف التركيز على الآفاق الجديدة في العقم والإخصاب المساعد والجراحة التنظيرية وطب الأم والجنين والأورام النسائية انطلقت اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السابع عشر للجمعية السورية للمولدين والنسائيين بالتعاون مع الرابطة العربية لجمعيات أمراض النساء والتوليد (FAGOS) والمجموعة العربية للخصوبة والوراثة (AGSG).

يتضمن المؤتمر 44 محاضرة علمية وعرض بعض الحالات السريرية عبر 8 جلسات بمشاركة أطباء من دول عربية وأجنبية.

افتتح المؤتمر وزير الصحة الدكتور حسن الغباش معرفاً بأن المؤتمر يفتح مجالاً واسعاً للتعرف على مستجدات البحوث الحديثة وأساليب الممارسة الطبية والعلاجية وتحسين الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

كما أكد الغباش بأن وزارة الصحة تعمل على توفير الخدمات في مجال الأمراض النسائية والصحة الإنجابية بشكل عام وتوفير الخدمات العلاجية بشكل مجاني أو شبه مجاني وتخصيص مراكز للتوليد الطبيعي في عدد من المحافظات منوهاً بأهمية الخدمات الطبية المقدمة لإنقاذ حياة الأمهات والرضع وتحسين الصحة العامة.

وفي كلمة رئيس الجمعية السورية للمولدين والنسائيين الدكتور مروان الحلبي التي أوضح فيها بان المؤتمر يهدف بشكل أساسي إلى رفع السوية العلمية والعملية للأطباء والطلاب عبر محاضرات نوعية إضافة إلى تبادل الخبرات وطرح بعض المشكلات المحلية والوصول الى حلول لها.

يرافق المؤتمر المقام في فندق الداما روز والمستمر حتى الـ 13 من الشهر الجاري معرض للتجهيزات الطبية والدوائية يسلط الضوء على نشاطات المؤسسات الصحية والدوائية.

متابعة : ناصر الماضي