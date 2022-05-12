توقعات الأرصاد الجوية لليومين القادمين

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها حول معدلاتها اليوم نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المرتفعات الساحلية والشمالية والجزيرة وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الساحلية بين الخفيفة والمعتدلة بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق معتدلة مع هبات نشطة أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة غداً بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزيئاً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.