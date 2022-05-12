في احتفالية النفوس الكرام… حضور لافت لأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي بدمشق

شهدت احتفالية في حضرة “النفوس الكرام” التي جاءت تخليداً للذكرى السادسة بعد المئة لعيد الشهداء حضوراً نوعياً ومميزاً تُوج بمشاركة السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد.

وضم الاحتفال الذي أقيم في المتحف الوطني بدمشق حضور أكثر من 34 سفيراً وقائماً بالأعمال من دول عربية وأجنبية صديقة، الأمر الذي يمكن يعني بأن سورية تقدم للعالم الحر الذي يعي ما عاشته سورية، صورة عن مدى الفخر والإعزاز بتضحيات أبنائها وتقديرها لمعاني الشهادة، لا سيما وأن سورية حارب الإرهاب طوال السنوات الماضية نيابة عن العالم أجمع.

الاحتفالية التي أقامتها وزارتا الدفاع والثقافة ضمت عدداً من عائلات الشهداء والمتفوقين من أبنائهم وممثلي الجيش والقوات المسلحة وحملة أوسمة الاستحقاق ومديري مكاتب الشهداء في المحافظات وأعضاء السلك الدبلوماسي وأهل الثقافة والفن وأصحاب المبادرات الأهلية وممثلين عن الإعلام الخارجي، إضافة لوزراء الدفاع والثقافة ورئاسة الجمهورية والداخلية.

في حضرة “النفوس الكرام” كانت لوحة من الفن والفخر بمن عبّدوا الطريق لنا وللأجيال القادمة، في سورية والعالم الذي يعاني من إرهاب نالت سورية منه ألماً كبيراً لا يداويه إلا تضحيات الشهداء وبطولات الجيش العربي السوري ومن خلفه أبناء الشعب.

البعث ميديا